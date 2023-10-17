Filistin eylemine katılan kaptan pilotu işten attılar

Air Canada pilotu, Filistin'e destek mitingine katıldığı gerekçesiyle işten kovuldu.

Aktarılan bilgilere göre; Montreal'de Filistin'e destek için bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bu yürüyüşe katılanlar arasında Air Canada'da kaptan pilot olarak görev yapan biri de vardı. Elinde 'cehennemde yan israil' sloganının yazılı olduğu pankartı taşıyan pilotun, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla eyleme katıldığı fark edildi.



Air Canada bunun üzerine pilotun işine son verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada; 'Her türlü şiddetin karşısındayız. Pilotun artık bizimle çalışmadığını ve işten çıkarıldığını bildiririz. Bu eylemler asla kabul edilemez' ifadelerine yer verildi.