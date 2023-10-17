Filistin eylemine katılan kaptan pilotu işten attılar

Kanada Hava Yolları Filistin'e destek mitingine katıldığı diye kaptan pilotu kapının önüne koydu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Filistin eylemine katılan kaptan pilotu işten attılar

Air Canada pilotu, Filistin'e destek mitingine katıldığı gerekçesiyle işten kovuldu.
Aktarılan bilgilere göre; Montreal'de Filistin'e destek için bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bu yürüyüşe katılanlar arasında Air Canada'da kaptan pilot olarak görev yapan biri de vardı. Elinde 'cehennemde yan israil' sloganının yazılı olduğu pankartı taşıyan pilotun, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla eyleme katıldığı fark edildi.

Air Canada bunun üzerine pilotun işine son verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada; 'Her türlü şiddetin karşısındayız. Pilotun artık bizimle çalışmadığını ve işten çıkarıldığını bildiririz. Bu eylemler asla kabul edilemez' ifadelerine yer verildi.

air-kanada333.jpg

İlgili Haberler
Dolar adım adım zirveye yaklaşıyor. Yeni rekora koşuyor
Borsada bu hafta kâr payı dağıtacak şirketler belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
Son Haberler
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız Siyaset
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli Sağlık
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli
Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçta yeni rekor Ekonomi
Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçta yeni rekor
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları Gündem
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları
Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var OTOMOTİV
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var
Rüyada subay görmek ne demek? Rüyada subay görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada subay görmek ne demek? Rüyada subay görmek neye işaret?