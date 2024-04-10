Filistin hükümeti: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor

Kaynak: AA
Filistin hükümeti: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya ve soykırım işlemeye bayramda da devam ettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını, Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğini sürdürüyor." denildi.

Bayram arefesinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 14 kişinin katledildiğini hatırlatılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanılıyor:

"Gazze, Ramazan Bayramı'nı şehitlerle, yaralılarla büyük bir hüzün ve acıyla karşıladı. İşgal güçleri evleri ve sivil kurumları hedef almaya devam ediyor. İşgal güçlerinin işlediği soykırımdan, işgale hala yeşil ışık yakan, silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden sorumludur."

Yapılan açıklamada, İsrail'in Müslümanların ve Filistin halkının değerlerini hafife aldığı belirtilerek bayram sabahında savaş uçaklarının Gazze semalarında uçarak saldırılarına devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkına soykırım yapan İsrail'in saldırılarına son verilmesi için baskı yapılması istendi.

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