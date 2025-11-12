Fenerbahçe Beko, EuroLeague'ni 10. haftasında güvenlik gerekçesiyle İsrail takımı Maccabi Rapyd ile İstanbul yerine Almanya’nın Münih kentinde karşılaştı. Sarı lacivertliler, SAP Garden’da yapılan maça üstün başladı. EuroLeague'in Asvel ile dibinde yer alan rakibi karşısıda Kanarya ilk çeyreği 20-15 önde bitirdi. İkinci periyoda Jantunen Mikael’in üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe soyunma odasına da 40-30'luk skorla gitti.



İkinci yarıya Devon Hall ve Melli’nin attığı sayılarla 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Wade Baldwin’in de katkısıyla farkı 55-35 ile 20 sayıya kadar yükseltti. Ancak bundan sonra sarı lacivertliler kelimenin tek anlamıyla 'stop' etti. Üçüncü periyot 65-56 tamamlandı. Dördüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, rakibine verdiği seriyle son beş dakikada 66-66 beraberliğe yakalandı. Maçın sonunda özellikle faul atışlarında hata yapmayan Kanarya farkı tekrar yükselterek sahadan 84-75 galip ayrıldı.

Maccabi karşısında Baldwin 17, Hall 15, Horton-Tucker 13, Colson 12 sayıyla oynadı. Bu sonuçla Fenerbahçe EuroLeague'de 10. hafta sonunda 5. kez kazandı. İsrail ekibi ise 8. kez sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe, 11. hafta maçında 13 Kasım'da yine Münih'te Hapoel Tel Aviv’le karşılaşacak.

PANKART GERİLİMİ

EuroLeague yönetimi, maçın öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı ve Fenerbahçe taraftarları için özel tribün düzenlemeleri yapıldı. Salonun ancak bir kısmını doldurmasına için verilen seyirciler Almanya'daki maçta Filistin bayraklarıyla Fenerbahçe'ye destek verdi. Karşılaşma devam ederken İsrail'i protesto eden pankart açılmak istendi. Pankartın açıldığı tribüne Alman güvenlik güvenlik görevlileri müdahale etti. Salonda kısa süreli arbede yaşandı.