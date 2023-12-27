Filistin tarafı İsrail'in cenazelerden organ çaldığını iddia etti

Kaynak: Haber Merkezi
Filistin tarafı İsrail'in cenazelerden organ çaldığını iddia etti
Filistinli yetkililer, öldürülen vatandaşlarından İsraillilerin organ çaldıklarını iddia etti.

Gazze hükümeti, İsrail’in Filistinlilerin cenazelerine el koyarak organlarını aldığını iddia ederek, bu konuda bağımsız uluslararası bir komisyon kurulmasını istedi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail’in 27 Ekim’de başlattığı saldırılarda öldürülen ve gasp edilen 80 Filistinli şehidin cenazelerinin ‘saygısızca muamele gördüğünü’ belirtti.

İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan Filistinlilere ait cenazelerin 'onurunun hiçe sayıldığı' ifade edildi.

“YÜZLERİ TANINMAZ HALE GELMİŞ”

Açıklamada, cenazelerin Gazze Şeridi’nin güneydoğusunda bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda dün teslim alındığı, ancak yapılan incelemede şehitlerin yüzlerinin ‘tanınmaz hale geldiği’ kaydedildi. Açıklamada, “Bu durum, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları söktüğünün açık bir kanıtıdır” denildi.

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