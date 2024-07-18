Filistin’de 9 binden fazla gözaltı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun bugün Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Nablus ve Beytullahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi. Bu baskınlarda en az 18 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında 2 kız öğrenci ve bir çocuğun da bulunduğu vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin operasyon sırasında Filistinli vatandaşları darp ettiği ve evlere zarar verdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9,720'yi geçtiği ve serbest bırakılanların da bu sayıya dahil olduğu belirtildi.