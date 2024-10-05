Filistin'e destek yürüyüşünde Türk bayrağı alerjisi! Türk kadını isyan etti

Kaynak: t24
Filistin'e destek yürüyüşünde Türk bayrağı alerjisi! Türk kadını isyan etti

Taksim Meydanı'nda Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte, Türk bayrağı taşıyan kadına diğer bir kadının müdahale etmesi tepki çekti.

Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan gruplar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla toplanan grup, "Kahrolsun İsrail", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Elrom'u unutma", "Katil ABD 6. Filo'yu unutma" sloganları attı.

Gümüşsuyu İnönü Caddesi'ndeki Almanya Başkonsolosluğu önünde "Kahrolsun Alman emperyalizmi" sloganı atan grup, Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe devam etti ve ardından dağıldı.

Bu sırada, Türk bayrağı taşıyan bir kadın, Filistin Eylem Komitesi üyesi tarafından uyarıldı. Kadın, "Filistin'e destek veriyorum ve Türk bayrağını taşımayı ihmal etmiyorum. Bana Türk bayrağını sallama diyor" dedi.

Üye ise "Burada sadece Filistin bayrağı istiyoruz" şeklinde karşılık verdi. Kadını bu sözleri tepkilere neden oldu.

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