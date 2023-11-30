‘Filistinli cesur kız’ İsrail hapishanelerinde yaşadığı zulmü anlattı

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen aktivist Temimi, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in katliamları nedeniyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının buruk bir sevinçle karşılandığını ifade etti.

Temimi, İsrail'in 27 Ekim'de başlayan kara saldırılarının ardından gözaltına aldığı 10'u Gazze Şeridi'nden 30'a yakın Filistinli kadın esiri hapishanede bıraktıklarını ve durumlarının çok kötü olduğunu aktardı.

İsrail'in 6 Kasım'da gözaltına alarak cezaevine gönderdiği 23 yaşındaki Temimi, burada tanık olduğu ihlallere ilişkin şunları söyledi:

"KADIN ESİRLERE YÖNELİK GÜNLÜK TACİZLER VAR"

"Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar."

"HER ŞEYE RAĞMEN BİZ İŞGALDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Temimi, İsrailli yetkililerin, cezaevinde olup bitenleri anlatması halinde kendisini babasını hedef almakla tehdit ettiğini belirterek, "Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz." diye konuştu.

İsrail güçleri, ekim ayında Temimi'nin babasını, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına almıştı. Temimi'nin babası hâlâ İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Temimi, İsrail güçlerince 2017 yılında da gözaltına alınmış ve 8 ay boyunca hapishanede kalmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binden fazla olduğunu ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da bir tarih vermeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken, Hamas, bahsedilen aranın 1 gün süreceğini açıkladı.