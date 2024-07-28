Filistinli çocuklar cilt hastalıklarıyla boğuşuyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Filistinli çocuklar cilt hastalıklarıyla boğuşuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve abluka uygulamaları, bölgedeki çevre kirliliği ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği nedeniyle cilt hastalıklarının yayılmasına neden oluyor.

Saldırılardan dolayı yerinden edilen Filistinlilerin barındığı geçici merkezlerde ve okullarda, aşırı nüfus yoğunluğu, altyapı hasarları, sokaklarda biriken atık sular ve çöp yığınları, temiz içme suyu ve hijyen ürünlerinin yokluğu gibi sorunlar yaşanıyor. Sıcak hava ve artan haşerat, salgın hastalıkların hızla yayılmasına yol açıyor.

Başta çocuklar olmak üzere birçok kişide uyuz ve su çiçeği gibi bulaşıcı cilt hastalıkları görülüyor. Kuzey Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, kısıtlı imkanlarla da olsa cilt hastalıklarına yakalanan çocukları tedavi etmeye çalışıyor. Hastanede tedavi görenlerden biri, Seca Kireyyim’in 9 yaşındaki oğlu. Kireyyim, çocuklarının kirli sular, aşırı kalabalık okullar, temizlik malzemelerinin yokluğu ve kötü yaşam koşulları nedeniyle cilt hastalıklarına yakalandığını belirtti. Kireyyim, dünya ülkelerine çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

Rana Ebu Kernub'un kızı da hastanede su çiçeği tedavisi görüyor. Kernub, okulların temiz olmadığını, aşırı kalabalık olduğunu, her yerin çöp ve atık sularla dolu olduğunu, temiz su ve banyo olmadığını ve yiyeceklerin sağlıksız olduğunu ifade etti. Hava sıcaklığı ve haşeratın da cilt hastalıklarının yayılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

El-Ehli Baptist Hastanesi doktorlarından Muhammad eş-Şeyh, göç edilen bölgelerdeki yüksek nüfus yoğunluğu ve çevre kirliliğinin cilt sorunlarını artırdığını belirtti. Şeyh, temiz su ve ilaç erişiminin sağlanması, atık suların arıtılması, çöplerin toplanması ve barınma merkezlerine sağlıklı gıda girişinin gerekliliğini vurguladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan Yeni Beyt Lahiya bölgesindeki bir okula sığınan Muhammed Besyuni, çocuklarının atık sular nedeniyle cilt hastalıklarına yakalandığını belirtti. Besyuni, okullarda küçük sınıflarda 4-5, büyük sınıflarda ise 7-8 ailenin yaşadığını ve yiyecek alacak paralarının olmadığını söyledi.

Deyr el-Belah'ta da benzer bir durum söz konusu. Kuzeyden Deyr el-Belah'a göç eden Nusra Ebu'l Ata, ailelerinin alerji ve cilt hastalıkları yaşadığını ve ilaç bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Eşi, çocukları ve kardeşlerini İsrail saldırılarında kaybeden Müdellel Selman Ebu'l Ata, defalarca göç etmek zorunda kaldıklarını, çocuklar ve kadınlarda cilt hastalıklarının yaygın olduğunu belirtti. Ebu'l Ata, ilaç bulmakta yaşadıkları sıkıntıları ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yaşadıkları zorlukları aktardı.

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