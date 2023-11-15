Filistinli hastaları Türkiye’ye taşıyan uçak Mısır’dan havalandı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesinin ardından ambulanslarla Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve 9 kişilik sağlık ekibi tarafından karşılandı.

Hastalar, sağlık kontrollerinin ardından uçağa bindirilmesinin ardından Türkiye’ye doğru yola çıktı. Hastaların, Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi edilecekleri öğrenildi.