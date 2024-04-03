Filiz Akın vefat eden eski kocası için duygusal paylaşım yaptı. Oğlumun babası diye başladı…

Usta sanatçı Filiz Akın’ın eski eşi, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, dün 88 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Filiz Akın, İnanoğlu’nun vefatının ardından, sosyal medya hesabından takipçilerinin içini parçalayacak bir paylaşım yaptı.

İnanoğlu’nun uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiğini ifade eden Akın, İnanoğlu için “Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış. Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik.” İfadelerini kullandı.

Filiz Akın, yaptığı paylaşımda, İnanoğlu’nun eşine, çocuklarına, torunlarına ve bütün sinema camiasına baş sağlığı diledi. Yazdığı, “Bay Sinema yok artık” ifadesiyle yürekleri burktu.

İNANOĞLU 88 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, dün 88 yaşında hayata veda etti. Bir zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve dün hastaneye kaldırılan İnanoğlu’nun ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.