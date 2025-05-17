Filme konu olmuştu! Hz. İsa dönemi ait ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İznik’te, Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi bir evin temelinde Hz. İsa dönemine ait kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu. Bölgede arkeolojik çalışmalar sürüyor, giriş yasaklandı.

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.

Papa Franciscus'un vasiyeti üzerine Bursa'nın İznik ilçesi dünya gündemine oturdu. Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi konuşulan İznik'te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.

İznik Beyler Mahallesi'nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi. İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi. Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Ayrıca Oscar ödüllü aktör Russel Crowe'un başrol oynadığı Gladyatör filmine konu olan Maximus Decimus Meridius'un evinin de kazı yapılan alanın yakınlarında olduğu düşünülüyor.

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