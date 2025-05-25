Final Four'un MVP'si de Fenerbahçe'den

THY EuroLeague Finali'nde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Final maçında 23 sayı 9 ribaund 1 asist ve 1 blokla oynayan Fenerbahçe Beko’nun Amerikalı süperstarı Nigel Hayes-Davis, Final Four MVP’si seçildi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Nigel Hayes-Davis şunları söyledi:

"Bunun için çok çalıştım son iki yıldır. Artık buradayım. Çok mutluyum. Tüm yıl çok sıkı çalıştık. Harika bir şey bu. Son ana kadar birlikte oynadık. Harika bir takımımız var. Takıma teşekkür ediyorum."

Nigel Hayes-Davis, geçen sezon Fenerbahçe'nin Alba Berlin'i yendiği maçta attığı 50 sayıyla kupa tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmuştu.