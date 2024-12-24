Final sınavlarında öğrencilere sıcak çorba ikramı

Kaynak: İHA
Final sınavlarında öğrencilere sıcak çorba ikramı

Düzce Üniversitesi, final sınavları haftası dolayısıyla öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Final sınavları haftasının ilk gününde Öğrenci Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle buluşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle sohbet ederek çorba ikramında bulundu.

Öğrencilere, final haftasının stresli atmosferinde fiziksel ve psikolojik sağlıklarına dikkat etmelerinin önemini vurgulayan Sözbir, sağlıklı beslenmenin başarıda büyük rol oynadığını ifade etti.

Öğrencilerin sınav dönemini başarılı bir şekilde geçirebilmeleri adına gerekli desteği sunan ve üniversite olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Rektör Nedim Sözbir, bu tür etkinlikler ile öğrencilerin akademik hayatına katkı sağlamanın yanında Düzce Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk anlayışının da pekiştiğini belirtti.

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