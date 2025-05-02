Final yapacaktı! İnci Taneleri’nden sürpriz sezon...

Final olması beklenen İnci Taneleri dizisinden hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Kanal D yönetimi sosyal medya ilgisi ve izlenme rekorlarının yüksek olması nedeniyle final kararına onay vermedi.

Yılmaz Erdoğan’ın çok yorulduğu bu nedenle 45. bölümde bitirmek istediği İnci Taneleri dizisi için yeni bir gelişme meydana geldi. Kanal D’nin de devam etmek istediği dizinin yapım şirketi BKM ile Kanal D devam etme konusuna anlaştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Organize İşler dizisinin bitiş tarihine göre de ekip İnci Taneleri’nin 3. sezonunun çekimlerine başlayacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Kanal D, sezona eylülde başlamak istiyor, şimdi bu konu üzerinde görüşmeler sürüyor.