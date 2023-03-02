Dünyaca ünlü gazete Hatay'daki Rönesans Rezidans cinayetini ilk sayfaya taşıdı

Britanya merkezli gazete, Rönesans Rezidans'ın ülkenin inşaat sektöründeki çürümenin bir sembolü haline geldiğini belirtti.

Financial Times'ın topladığı verileri inceleyen dört mühendis; rezidansın çökmesinde yapının inceliği, uzunluğa genişlik oranı ve üzerine inşa edildiği zeminin rol oynamış olabileceğini belirtti.

Gazete, 2011 yılında yapılan ve “Cennet’ten bir köşe” olarak pazarlanan Rönesans Rezidans’ın çok sayıda ünlü ve saygıdeğer insana mezar olduğunu yazdı.

Gazete, “Cennetten cehenneme” başlığıyla yaptığı haberde, “O dönemki adalet bakanı, Hatay valisi, belediye başkanı ve polis müdürünün açılışını yaptığı Rönesans Rezidans’ın Türkiye’nin güneyi için lüks yaşam ve kaliteli inşaat için bir kıstas olması bekleniyordu. Fakat 12 yıl sonra iPhone şeklindeki 249 daireli ve yüzme havuzlu bina enkaza döndü” denildi.

RÖNESANS REZİDANS CİNAYETİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.

Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı.

Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.