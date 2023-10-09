Financial Times’tan Erdoğan hakkında flaş analiz: Sabrı her an tükenebilir

Financial Times, Türkiye ekonomisine ilişkin bir analiz yazısı paylaştı. Analizde, FT'nin görüşlerine başvurduğu eski üst düzey siyasetçi, Erdoğan'ın sabrının her an tükenebileceğine dikkat çekti.

Financial Times’tan Erdoğan hakkında flaş analiz: Sabrı her an tükenebilir

İngiliz basınından Financial Times, Türkiye ekonomisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye bakış açısı üzerine bir analiz yayımladı.

Analizde, Erdoğan'ın ekonomi politikalarında 'sıkı kontrole sahip olmasının' yabancı sermayenin Türkiye piyasalarından kaçmasına neden olduğu belirtildi.

erdogan.jpegSORUMLU 'DIŞ GÜÇLER' GÖSTERİLDİ

İktidarın ise gün geçtikçe yoksullaşan halka karşı ekonominin kötü gidişatına sebep olarak 'uluslararası güçleri' göstermeye çalıştığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası'na 2019'dan bu yana beşinci kez başkan atadığı hatırlatılırken eski Goldman Sachs bankacısı Gaye Erkan'ın ilk kadın başkan olarak göreve getirilmesinin ortodoks ekonomik politikaya geçiş açısından önemli bir adım olduğu söylendi.

ARKA KAPI MÜDAHALELERİ YAPILDI

Merkez Bankası'nın döviz kurları karşında Türk Lirası'nın değer kaybını önlemek için 2021'den bu yana on milyarlarca dolar 'arka kapı müdahalelerinde' bulunduğu kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin geçen dört ay boyunca 'faiz sebep enflasyon neticedir' anlayışını terk ederek geleneksel ekonomi politikalarına dönmeye çalıştığı da belirtildi.

“SABRI HER AN TÜKENEBİLİR”

Financial Times'ın görüşlerine başvurduğu eski üst düzey siyasetçi, Erdoğan'ın ortodoks ekonomi politikasını her an terk edebileceğine dair 'güçlü şüpheleri' olduğunu dile getirirken sabrının her an tükenebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca yatırımcıların ortodoks politikalara geçilmesinden ötürü rahatsız olduğu paylaşılan analizde iktidarın ekonomi politikalarında 'U' dönüşü yapmasının piyasalarda hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

İlgili Haberler
Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın üstünü neden çizdiği ortaya çıktı. Şok eden iddia
Erdoğan'ın kilise açması kriz çıkardı. “Küfür” olarak yorumladılar
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'i üzecek görevlendirme. Arasının bozuk olduğu ismi atadı
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Filistin tepkisi: Aynı odada beraber ağladık
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Mardin’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü Gündem
Mardin’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Zam bekleyen emekliye sadaka çıktı. Erdoğan kabine sonrası açıkladı Gündem
Zam bekleyen emekliye sadaka çıktı. Erdoğan kabine sonrası açıkladı
Filistinli diplomat BBC'ye konuştu: İsraillilerin 48 saatte yaşadıklarını Filistinliler 50 yıldır her gün yaşıyor Dünya
Filistinli diplomat BBC'ye konuştu: İsraillilerin 48 saatte yaşadıklarını Filistinliler 50 yıldır her gün yaşıyor
Bisiklet Turu'nda rakibiyle yumruklaşan ve diskalifiye edilen Ahmet Örken özür diledi Spor
Bisiklet Turu'nda rakibiyle yumruklaşan ve diskalifiye edilen Ahmet Örken özür diledi
Sınır kapısında yarım kilo altın ele geçirildi Gündem
Sınır kapısında yarım kilo altın ele geçirildi
Türkiye ile İtalya EURO 2032 için son toplantısını yaptı Spor
Türkiye ile İtalya EURO 2032 için son toplantısını yaptı
AKP ve MHP’nin Ömer Halisdemir’in adını silmeye çalışmasına Valilik engeli Gündem
AKP ve MHP’nin Ömer Halisdemir’in adını silmeye çalışmasına Valilik engeli