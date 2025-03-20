Financial Times'tan İmamoğlu analizi! Mehmet Şimşek de risk altında

İngiliz gazetesi Financial Times, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik geniş bir değerlendirmede bulunduğu analiz haberinde, "Gelişmeler, enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek'i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacağı yönünde yorumda bulundu.

Gazete haberinde, İmamoğlu'na ilişkin gözaltı kararının Türkiye'nin demokrasisine ve hukukun üstünlüğüne yönelik beklentilere gölge düşürdüğüne yer vererek şunları aktardı:

HUKUKUN GELECEĞİNE GÖLGE DÜŞTÜ

Avrupa savunmasını güçlendirmeye ve savaş sonrası Ukrayna için bir güvenlik gücü oluşturmaya çabalarken, NATO'nun en büyük ikinci daimi ordusuna ve gelişen savunma sanayisine sahip olan Türkiye hayati bir ortak olarak görülüyor. Bu arada yatırımcılar da Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'teki cumhurbaşkanlığı zaferinden sonra ortodoks ekonomi politikalarına döneceğine inanmaya başlamıştı. İstanbul'un popüler belediye başkanı ve Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun polis tarafından gözaltına alınması bu umutlara ve Türkiye'de demokrasisi ve hukukun üstünlüğünün geleceğine gölge düşürdü. İmamoğlu, Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarına karşı en ciddi rakip olarak görülüyor. 54 yaşındaki İmamoğlu, geçen yıl Erdoğan'ın eski kalesi İstanbul'da, Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yerel seçimlerde 20 yıldır aldığı en ağır yenilgiyle yeniden belediye başkanı seçildi. Bu süreçte bir dizi şüpheli suç soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak İmamoğlu'nun terör bağlantıları ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması, olayı başka bir alana taşıdı.

OTORİTERLEŞME KORKUYU ARTIRACAK

Yetkililer ikna edici kanıtlar sunmadığı takdirde, bu durum Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi, özellikle 2016'daki darbe girişiminden kurtulmasından bu yana, 10 yıldır izlediği otoriterleşme yolunda daha da ileriye götürdüğüne dair korkuları artıracaktır. İmamoğlu'nun sabah erken saatlerde gözaltına alınması ve 99 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2028'de yapılacak seçimlerde İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesinden birkaç gün önce gerçekleşti. Belediye başkanının yüksek öğrenim diploması bir gün önce İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. Bu karar temyizde bozulmadığı takdirde İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışından menedilebilir. Muhalefet üzerinde yoğunlaşan baskılar, Erdoğan'ın müttefiklerinin anayasayı değiştirerek üçüncü bir başkanlık dönemi için aday olmasına izin vermek için yürüttükleri kampanyayla birlikte başladı.

ŞİMŞEK'İN EKONOMİK KAZANIMLARI RİSK ALTINDA