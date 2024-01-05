Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi açıkladı. Cari açık 1 Milyar 369 Milyon dolar

Kaynak: AA
Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi açıkladı. Cari açık 1 Milyar 369 Milyon dolar
Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne sonuçlandı. Ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin cuma günü açıklanacak Kasım ayı ödemeler dengesi verileri 12 Ocak Cuma günü açıklanacak. İşte bu çerçevede AA Finans'ın Ödemeler Dengesi anketi sonuçlandı.

Buna göre ekonomistler, ödemeler dengesinin 1 Milyar 369 milyon dolar açık vereceği yönünde görüş bildirdiler. O ankete 11 ekonomist katıldı.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ocak Cuma günü açıklanacak Kasım 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin görüşlerine göre kasım dönemi için cari işlemler hesabınının 200 milyon dolar iler 1 Milyar 918 milyon dolar açık vereceğini öngördü. 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi ise 48 Milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi. Cari işlemler hesabı, Ekim'de 186 milyon dolar fazla vermişti.

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