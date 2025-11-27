Finansal danışmanlıkla yönetilen varlıkların 2025 sonunda 153 trilyon doları aşması ve 2030 yılına kadar pazar hacminin 172,30 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Büyüyen pazarda, kurumsal performans yönetimi (CPM) ve iş yönetimi çözümleri sağlayıcısı 1Ci, finansal danışmanların uzmanlıklarını gelire dönüştürmesine olanak tanıyan 1C:Perform Cloud'u Türkiye’de kullanıma sundu. Yerel mevzuatla uyumlu, bulut tabanlı platform, danışmanların Excel ve diğer tablolar üzerinde geliştirdikleri modellere ait bilgi birikimini, güvenli online servislere aktarmasını sağlıyor. Böylece fikri mülkiyetlerini korurken, yeni ve düzenli gelir akışı elde etmelerinin önünü açıyor.

1Ci Türkiye Genel Müdürü Darya Yeşilay, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Kurumsal finans yönetimi için bulut tabanlı modelle sunduğumuz 1C:Perform Cloud, Türkiye’deki finansal danışmanlık şirketleri için birçok fırsat sunuyor. Danışmanlar, artık kendi benzersiz uzmanlıklarını ölçeklenebilir ve korunan dijital hizmetlere dönüştürebiliyor. Böylece tek seferlik projeleri sürdürülebilir gelire çevirirken, müşterilerine değer sunabiliyor.”

“DANIŞMANLAR YETKİSİZ KULLANIMI ENGELLEYEREK VERİLERİNİ KORUYABİLİR”

Bu gelişmeyle, Türkiye’deki finansal danışmanların, artık geleneksel mali tablo yazılımlarının taşıdığı riskleri ortadan kaldıran güvenilir bir çözüme sahip olduğuna dikkat çeken Gürkan Tatar, 1Ci Türkiye Satış Öncesi/Sonrası Müdürü, platformlarının faydalarını şöyle paylaştı:

“Platformumuzu kullanan danışmanlar, bütçelemeden nakit akış tahminine kadar hedef odaklı finansal modelleri 1C:Perform CPM altyapısını kullanarak otomatikleştirebilir ve ölçeklendirebilir. Yetkisiz kullanımı engelleyerek bilgi birikimini koruyabilir. Uzmanlıklarını kontrollü erişim, abonelik modeli ve çok senaryolu sunumlarla gelire dönüştürebilir. Hizmetlerini, kurumsal düzeyde ve modern bir bulut platformu üzerinden sunarak danışmanlık piyasasında rekabet güçlerini artırabilir. Tüm işlemlerin Türkiye sınırları içindeki sertifikalı veri merkezlerinde gerçekleşmesi sayesinde, Türk veri koruma mevzuatına tamamen uyum sağlayabilir.”

“HER SEFERİNDE VERİ DOĞRULUĞUNU GARANTİLİYOR”

“1C:Perform Cloud’un merkezinde, 1C Company tarafından 10 yılı aşkın süredir geliştirilen ve dünya genelinde binlerce holding tarafından finansal konsolidasyon, bütçeleme ve analiz süreçlerinde kullanılan, kendini kanıtlamış CPM altyapısı bulunuyor. Bu sağlam temel, artık Türkiye’deki bağımsız danışmanlara da yönlendirmeli veri giriş adımları, zorunlu alan doğrulamaları ve adım adım model tamamlama süreçleri gibi işletme sınıfı araçlar sunuyor. Excel’de mümkün olmayan bu özellikler, veri doğruluğunu artırıyor, hataları önlüyor ve her seferinde profesyonel sonuçlar garantiliyor” diyen 1Ci Türkiye Genel Müdürü Darya Yeşilay, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Türkiye’deki sertifikalı veri merkezlerinde çalışan platformumuz, güvenli gelir modeli yaratıyor. Danışmanlar, modellerini buluta taşıyarak abonelikle erişim sunabiliyor, tüm model mantığını ve formüllerini güvenli şekilde koruyabiliyor. Ayrıca platform, süreç kurulumu ve eğitim konularında da danışmanları destekliyor. Böylece kullanıcılar, sunucu veya bakım ihtiyacı olmadan hızla yayına geçiyor. Kişiselleştirilmiş erişim kontrolü sayesinde, müşterileri veri girdiğinde sonuçları görüyor; bankalar raporlarını inceleyebiliyor. Sınırsız model karmaşıklığıyla ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) raporlaması, sürekli güncellenen tahmin, senaryo analizleri ve rehberli veri girişi desteği sağlanıyor. Markalı portallar üzerinden aynı anda çok sayıda müşteriye hizmet verilebiliyor. Türkiye’deki önde gelen danışmanlar tarafından halihazırda uygulanmış, gerçek senaryolarla kanıtlanmış finansal modellerle birlikte sunulan platformumuz, kişiye özel projeler için de referans niteliği taşıyor.”