Finansal okuryazarlık için dev etkinlik başlıyor!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) öncülüğünde Türkiye dahil 100’den fazla ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, 6-7 Ekim’de etkinliklerle kutlanacak.

Kutlama programı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde 6 Ekim’de Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreniyle başlayacak.Törenin ardından Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

Açılışın ardından iki gün boyunca çevrim içi 11 panel düzenlenecek. Paneller, “Yatırımın Yönü: Riskten Fırsata Giden Yol”, “Değerleme ile Stratejik Yatırım”, “Yapay Zeka ile Yatırım Dolandırıcılığı”, “Risk Tercihine Uyumlu Portföy Oluşturma”, “Fiziksel Dünyadan Dijital Dünyaya Geçiş: Tokenizasyon”, “Kur Riskinden Korunma Yolları ve Stratejileri”, “Yeşil Kuğular: İklim Risklerinin Finansal Sisteme Etkisi”, “Karşıt Stratejiye Karşı Trend Yaklaşımı”, “Finansal Tavsiyelerin Yatırımcı Davranışlarına Etkisi”, “Finansal Okuryazarlık Ekseninde Finans Diplomasisi ve Güven” ile “Yatırımcı Hakları ve Yatırımcının Korunması” başlıklarında yapılacak. Alanında uzman 44 panelist, panellerde “5N 1K” (Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim?) sorularına yanıt arayacak.

PANELLERE KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımcılar, çevrim içi platformda geçirdikleri süre, izledikleri paneller ve çevrim içi stant ziyaretlerinden kazandıkları puanlarla sponsorların sunduğu hediyeleri almaya hak kazanacak. Etkinlik için kayıt yaptırıp panelleri izleyemeyenler için platform bir hafta açık kalacak.

Hafta kapsamında ekimde yalnızca üniversite öğrencilerine yönelik, sermaye piyasasında doğru yatırım ve kariyerin anlatılacağı iki günlük bir webinar düzenlenecek. Yaklaşık 1000 öğrencinin katılacağı webinarda katılım belgesi verilecek.

Hafta kapsamında ekim, kasım ve aralık aylarında üniversitelerde finansal okuryazarlık ve finansal dolandırıcılık konulu seminerler ve webinarlar düzenlenecek.

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında çevrim içi düzenlenecek panellere katılım ücretsiz olacak. Panelleri izlemek için tüm katılımcıların www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr web sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.