Finansman bitti. Şirketler 'halka arz' silahını çekti

Sermaye Piyasası Kurulu SPK bir şirketin daha halka arzını onayladı. Şirketler finansman ihtiyaçlarını, halka arz yöntemiyle karşılamaya çalışıyor.

KAYNAK: AA
Finansman bitti. Şirketler 'halka arz' silahını çekti

Enflasyon arttıkça borsaya ilgi de artıyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı bu ay itibariyle rekor kırdı. Şirketler de bu durumu fırsata çeviriyor. Finansman da zorlanan bir çok şirket halka arz silahını çekiyor. Finansmanlarını halka arz yöntemleriyle karşılamaya çalışıyor.

SPK'DEN BİR ŞİRKETE DAHA ONAY ÇIKTI

SPK'dan Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına onay çıktı.

Kuzu Grup'un sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında sermaye 25 milyon lira nominal tutarda 200 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzda ayrıca Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ'ye ait 25 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

HİSSE FİYATI ŞÖYLE OLACAK

Halk arz 1 lira nominal değerde hisse başına 20.76 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

Kuzu Grup ne zaman halka arz olacak, hisse kodu ne?

Kuzu Grup GYO'un halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı ancak henüz talep toplama tarihleri açıklanmadı. Şirketin hisse kodu da henüz belli değil.

YATIRIMCI SAYISINDA REKOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibariyle 5 milyon 636 bin 160 oldu. Bu rakam 2022'nin aynı döneminde 2,6 milyon, temmuzda 4.4 milyondu.

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