Finlandiya'da kuş gribi gerekçesiyle tüm hayvanları itlaf edecek

Finlandiya Gıda Otoritesi, kuş gribi teşhisi konulan kürk çiftliklerindeki tüm vizonların uyutulması emrini bu tür çiftliklerdeki tüm hayvanları kapsayacak şekilde genişletti.

KAYNAK: AA
Finlandiya'da kuş gribi gerekçesiyle tüm hayvanları itlaf edecek

Finlandiya medyasına göre, kuş gribinin kürk hayvanları aracılığıyla insanlara bulaşabileceği endişeleri sonucu halk sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 115 bin hayvanın daha itlaf edilmesine karar verildi.

Finlandiya Gıda Otoritesi, geçen ay kuş gribi teşhisi konulan çiftliklerdeki 50 bin vizon, 79 bin tilki ve 6 bin rakun dahil yaklaşık 135 bin hayvanın itlaf edilmesine yönelik karar almıştı.

Finlandiya'nın batısındaki Ostrobothnia bölgesinde şimdiye kadar 26 kürk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Bu çiftliklerin 11'inde tüm hayvanların uyutulması, beşinde ise kısmi itlaf emri verilmişti.

Geçen hafta kürk yetiştiriciliğinin yasaklanmasını talep eden bir girişim, kısa sürede topladığı 50 binden fazla imzayı parlamentoya göndermişti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu Güncel
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar Magazin
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi Güncel
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı Ekonomi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek Dünya
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti Ekonomi
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir?