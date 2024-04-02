Finlandiya’da okula silahlı saldırı

Saldırganın 18 yaşından küçük olduğu, saldırıya maruz kalan öğrencilerin ise 13 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırıda yaralanan 3 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisini aktaran Viertola okulunun müdürü Sari Laasila, "Acil tehlike sona erdi" açıklamasında bulundu.

"KAPILAR YABANCILARA AÇILMAMALI"

Polisin yaptığı açıklamada ise, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.