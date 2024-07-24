Finlandiya'nın bayrağını bir Türk taşıyacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Finlandiya'nın bayrağını bir Türk taşıyacak

26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreninde Finlandiya bayrağını taşıyacak iki sporcudan biri Sinem Kurtbay oldu.

Olimpiyatların açılış töreninde Finlandiya bayrağını denizci Sinem Kurtbay, atıcı Eetu Kallioinen ile birlikte taşıyacağı açıklandı.

Sinem Kurtbay, 26 Nisan 1991'de İstanbul, Türkiye'de doğdu. Annesi Zeynep Kurtbay ve babası Mehmet Kurtbay, onun spora olan ilgisini küçük yaşlarda desteklediler. Kurtbay, henüz çocukken ailesiyle birlikte Finlandiya'ya taşındı ve burada yelkencilik sporuna olan tutkusunu keşfetti.

Finlandiya'yı uluslararası yelkencilik arenasında başarıyla temsil eden Sinem Kurtbay, özellikle Nacra 17 sınıfında elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir. 2019 yılında Aarhus'ta düzenlenen Hempel World Cup Series'de önemli bir derece elde ederek Finlandiya'nın yelkencilikteki varlığını pekiştirdi. Ayrıca, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Kurtbay, burada gösterdiği performansla Finlandiya'nın yelkencilikteki gücünü uluslararası düzeyde kanıtladı.

Kurtbay'ın disiplinli çalışması ve azmi, onu yelkencilik dünyasında önemli bir figür haline getirdi. Annesi ve babasının desteğiyle spora adım atan Sinem Kurtbay, bugün Finlandiya'nın en başarılı yelkencileri arasında yer alıyor ve genç yelkencilere ilham veriyor.

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