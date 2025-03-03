Fintech devi Ramp piyasa değerini katladı

Stripes, GIC, Avenir Growth, Thrive Capital, Khosla Ventures, General Catalyst, Lux Capital, 137 Ventures ve Definition Capital gibi yatırımcılar, Ramp'in erken dönem yatırımcıları ve çalışanlarından hisseler aldı. Şirketin değerlemesi, Nisan 2024'te 7,65 milyar dolar olarak belirlenmişti. O dönemde Ramp, 150 milyon dolarlık Seri D uzatma fonlaması almış ve bugüne kadar 1,2 milyar dolar özkaynak finansmanı ile 700 milyon dolar borç finansmanı sağlamıştı.

MÜŞTERİ TABANI VE BÜYÜYEN PAZAR PAYI

Ramp kurucu ortağı ve CEO'su Eric Glyman, şirketin müşteri sayısının 30 binin üzerine çıktığını ve kurumsal bölümünün son bir yılda iki kat büyüdüğünü belirtti. Ramp'in ödeme hacmi, 2023 Ocak'ta 10 milyar dolarken, 2025 itibariyle 55 milyar dolara yükseldi. Şirketin müşterileri arasında Anthropic, Arm, Robinhood, ServiceTitan, Sonos ve Wiz gibi önemli firmalar bulunuyor.

YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ VE YENİ GENİŞLEMELER

Glyman, Ramp'in 2024 yılı boyunca ortalama aylık zararını 2 milyon doların altında tuttuğunu belirtti. Yapay zekânın operasyonlarını optimize ettiğini vurgulayan Glyman, "AI, iş dünyasını köklü bir şekilde değiştiriyor ve biz de müşterilerimizi bu dönüşümün merkezine yerleştiriyoruz" dedi.

Ramp, harcama yönetimi ve kurumsal kart pazarında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Seyahat, fatura ödemeleri ve yeni hazine yönetimi ürünleriyle faaliyet alanını genışletiyor. Ocak ayında piyasaya sürdüğü hazine ürünüyle dijital bankacılık alanına da giren Ramp, yeni gelir akışları yaratmayı hedefliyor.

GELİR KAYNAKLARI VE GELECEK PLANLARI

Ramp, işlem başına alınan değişik oranlardaki ödeme işlem ücretlerinden, Plus paketi gibi hizmet olarak yazılım yani SaaS aboneliklerinden, uluslararası para transferlerinden, seyahat rezervasyonlarından elde edilen ortaklık gelirlerinden kazç sağıyor. Yeni hazine ürünü ile müşteri hesaplarında tutulan toplam bakiyeler üzerinden banka ortaklarıyla gelir paylaşımı yapacak.

2024 sonunda 1.000 kişiye ulaşan çalışan sayısı, bir önceki Nisan ayındaki 730 seviyesinden büyük bir artış gösterdi. Glyman, uzun vadede Ramp'in halka arzını planladıklarını açıkladı.

REKABET ORTAMI VE SEKTÖRDEKİ DİĞER OYUNCULAR

Ramp, yoğun rekabetin yaşandığı bir fintech alanında faaliyet gösteriyor. Rakipleri arasında Brex, Navan ve Mercury gibi şirketler bulunuyor. Bloomberg'e göre, Mercury'nin Sequoia liderliğinde 3 milyar doları aşan bir değerlemeyle yeni yatırım turuna çıkması bekleniyor.