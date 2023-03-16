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Firar eden inekler bulundu

Aydın'da bir köyden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki bir bahçede otlarken bulunan inekler sahibine teslim edildi. 

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:48
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Firar eden inekler yakalandı

Firar eden inekler bulundu
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İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, Güney Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. isimli şahıs 16 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalar çerçevesinde ekipler kayıp hayvanları en son görüldükleri yerin 5 kilometre uzaklığındaki bir arazide bularak sahibine teslim etti.

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