Firari eş, çatıdan kaçarken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Firari eş, çatıdan kaçarken yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile firar olarak aranan kadın ve eşi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çatıdan kaçmak isterken yakalanan kadın ev eşinin 4 yıldır arandığı öğrenildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, 42 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 39 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıl 7 aydır aranan Y.N. (45) ile 16 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 16 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan kocası R.N.'nin (46) Buca'da bir evde gizlendiği belirlendi.

Şüpheli çiftin kaldığı eve dün operasyon düzenlendi. Operasyonu fark eden R.N. ve eşi, bitişikteki binanın çatısına geçerek kaçmaya çalıştı. Polis, peşine düştüğü çifti yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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