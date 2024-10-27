Firari hükümlü banyodaki gizli bölmesinde yakalandı

Kaynak: DHA
Firari hükümlü banyodaki gizli bölmesinde yakalandı

Siirt polisi, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K. saklandığı gizli bölmede yakaladı.

Siirt’te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.K. saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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