Firari hükümlünün saklandığı yer şaşırttı

Kaynak: DHA
Firari hükümlünün saklandığı yer şaşırttı

22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T., saklandığı evde polisleri görüce kaçmaya çalıştı. Pencereden apartman boşluğuna düşen şüpheli burada yakalandı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T., saklandığı eve polisin operasyon düzenleyen polislerden saklanmak için girdiği aydınlatma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, önceki gün, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahla yağma, tehdit, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, iftira ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan T.T.'nin Karşıyaka ilçesinde saklandığı belirlendi.

Güven Timleri ve Yunus Timleri ekiplerinin de desteğiyle hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hais cezası bulunan T.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden T.T., pencereden apartmanın aydınlatma boşluğuna atladı. T.T. burada polis ekipleri tarafından yakalandı. T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son Haberler
Konya’da Ereğli'de kaza: 3 kişi yaralandı
Konya’da Ereğli'de kaza: 3 kişi yaralandı
'Genç kızlar bana bakmıyor' demişti! Rafet El Roman eleştirileri nasıl tiye aldı
'Genç kızlar bana bakmıyor' demişti! Rafet El Roman eleştirileri nasıl tiye aldı
Tazminatını vermedi, hastanelik oldu
Tazminatını vermedi, hastanelik oldu
MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Kalp krizi değil gülme krizi!
Kalp krizi değil gülme krizi!