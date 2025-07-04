Firari olarak aranıyordu! Jandarma’nın gözünden kaçmadı

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H.Ç. adlı şüpheli tespit edildi.
Uzun süredir aranan firari, JASAT ekiplerinin titiz takibiyle Aksaray il merkezinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan Ö.H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan hükümlü, cezaevine gönderildi.