Firari şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Firari şahıs yakalandı

Burdur’da 19 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs, polis ekipleri tarafından Yeşilova ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; gece vakti yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma, hükümlü ya da tutuklunun kaçması gibi suçlardan 19 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası ve arama kaydı bulunan 46 yaşındaki Mahmut Sevinç isimli şahsın Yeşilova’nın Akçaköy köyünde boş bir evde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından ikamete gerçekleştirilen operasyonda, Mahmut Sevinç yakalandı ve gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi’ne çıkarılan Mahmut Sevinç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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