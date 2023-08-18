Fırat Nehri'ni siyanürle zehirleyen Kanadalı firma maden sahasını büyütecek

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni'nde siyanürle altın çıkaran Kanadalı Anagold adlı şirkete maden sahasını genişletmesi için izin verildi.

Kanadalı Anagold, geçtiğimiz yıl 21 Haziran gecesi maden sahasında meydana gelen boru patlaması sonrasında Fırat Nehri'ne siyanür karışmasına neden olarak gündeme gelmişti. Fırat Nehri'ni zehirleyen olay sonrası Erzincan Valiliği yaşananları yalanlarken Kanadalı firma sızıntı olduğunu kabul edince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı firmaya 16 milyon lira ceza kesmekle yetinmişti.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ'NE GEREK GÖRÜLMEDİ

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; söz konusu maden, olayın üzerinden üç ay geçmesinin ardından yeniden faaliyete geçti. Anagold, maden sahasına yapılan itirazlara ve açılan davalara rağmen kapasite artışı için bu yıl 15 Haziran’da başvuru yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre ise Anagold Madencilik’in projesine Erzincan Valiliği'nce 16 Ağustos’ta, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı verildi.

Bu onayla birlikte şirket bölgede bulunan 1.746 hektarlık maden sahasına 5.83 hektarlık bir bölüm daha ekleyecek.

ANAGOLD: "GENİŞLETME DEĞİL KOORDİNAT DEĞİŞİKLİĞİ"

Kanadalı Anagold Madencilik şirketi ise söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı.

Maden sahasında büyütme ya da genişletme yapmadıklarını iddia eden Anagold firması, "Yapılan işlem, ÇED izin alanında yer alan açık ocak koordinatlarında değişikliğe gidilmesidir." dedi.

Şirket, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna duyurulur,

Çöpler Maden İşletmemiz’in kapasite artırımıyla ile ilgili asılsız, gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama gereği duyduk.

Öncelikle, Anagold olarak Çöpler Madeni İşletmemiz’deki tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından ulusal ve uluslararası standartların uygulandığı Çöpler Maden İşletmemiz, kullanılan teknoloji ve teknikler açısından dünyanın ve ülkemizin sayılı madenleri arasında yer almaktadır.

Bazı medya organlarında yer alan asılsız iddiaların aksine kapasite artırımına konu olan projenin işletme ruhsatlı alanlar içerisinde olduğunu belirtiriz. Halihazırda üretim faaliyetleri devam eden açık ocak işletmemizin kuzeybatı kısmının jeolojik ve jeoteknik koşullar dikkate alınarak düzenlenmesi ve basamak şevlerinde değişiklik yapılması nedeniyle, ocak alanının kuzeybatı kısmında 5,83 ha genişleme yapılması gerekmiştir.

Mevcut ÇED izinli alanımızda büyütme ya da genişletme söz konusu değildir. Yapılan işlem, ÇED izin alanında yer alan açık ocak koordinatlarında değişikliğe gidilmesidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."