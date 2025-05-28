Fırat Tanış'ın "Kulüp" aşkı ortaya çıktı

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatındaki mesafeli duruşuyla da dikkat çeken Fırat Tanış, yönetmen Zeynep Günay’la yaşadığı ilişkiyi uzun süre gözlerden uzak tutmuştu. Ancak ikili, önceki akşam İstanbul Cihangir’de ilk kez yan yana görüntülendi.

Hürriyet Kelebek muhabiri Sayit Durmaz’ın haberine göre, Tanış, aracını park ettiği yerden çıkardıktan sonra yol kenarında bekleyen sevgilisi Günay’ı aldı. Gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt vermeyen Tanış, sessizliği korudu.

Fırat Tanış, 2022 yılında çocuğunun annesi Kübra Tanış’tan boşanmış, sonrasında piyanist İklim Tamkan’la birliktelik yaşamıştı. Bu ilişki yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. 2023’ün sonlarında ise Netflix'te yayınlanan “Kulüp” dizisinde birlikte çalıştığı yönetmen Zeynep Günay ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

Söz konusu aşk, Günay’ın yönettiği “Yarın Yokmuş Gibi” filminin parti görüntülerinde Tanış’ın yönetmeni öptüğü anların sosyal medyada yayılmasıyla doğrulanmıştı.

Ancak ilişkinin kamuoyuna yansımasının ardından İklim Tamkan, Fırat Tanış hakkında şiddet iddiasında bulunarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Tamkan, bu açıklamayı “hemcinslerini uyarmak” için yaptığını belirtti.