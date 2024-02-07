Fırfırlı Kertenkele ortaya çıktı. Adamın bacağına tutunarak gövde gösterisi yapan kertenkele sonra da kaçtı

Fırfırlı Kertenkele, Avustralya’ya özgü büyük ve ilginç bir kertenkele türüdür. Boyun bölgesinde bulunan geniş, dışa doğru açılan bir deri kıvrımı vardır.

Tehlike anında veya av peşinde koşarken bu kıvrım açılarak kertenkelenin daha büyük ve tehditkar görünmesini sağlar. Bu, kertenkelenin kendini savunma veya üreme davranışı olabilir. Bu tür kertenkeleler genellikle iki ayak üzerinde dikilir ve sadece arka ayakları üzerinde koşabilir.

Sosyal medyada paylaşılan 16 saniyelik bir videoda Fırfırlı Kertenkele’nin şortlu bir adamın bacağına tutunduğu görüntüler dikkat çekti.

Görüntüde, Fırfırlı Kertenkele’nin adamın bacağına tutunduğu fırfırlarını ve ağzını açarak bir bacaktan diğerine geçtiği anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, bacağına tutunduğu adama bakarak adeta poz veren Fırfırlı Kertenkele, kendisine temas edilmesinin ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

FIRFIRLI KERTENKELE NEDİR?

Fırfırlı kertenkele, Avustralya’nın kuzeyinde ve Yeni Gine’de yaşayan büyük bir kertenkele türüdür. Adını, boynunu çevreleyen ve yırtıcıları korkutmak için açtığı deri kıvrımından alır. Ağaçlarda yaşar ve böcekler, kemirgenler ve örümceklerle beslenir. Arka ayakları üzerinde koşabilen ender kertenkelelerden biridir.

FIRFIRLI KERTENKELE NEDEN TEHLİKELİ?

Fırfırlı Kertenkele, insanlara saldırmak isteyen bir hayvan değildir. Ancak kendini tehdit altında hissederse, boynundaki fırfırı açarak kendini savunmaya çalışır. Bu, kertenkelenin daha büyük ve korkutucu görünmesini sağlar. Ayrıca, rakibinin üzerine atlayarak ısırabilir veya tırnaklarını kullanabilir. Bu nedenle, Fırfırlı Kertenkele ile karşılaşan insanlar, hayvana saygılı davranmalı ve onu rahatsız etmemelidir.

Fırfırlı Kertenkele, zehirli bir hayvan değildir. Ancak, ısırığı veya tırnakları enfeksiyona neden olabilir. Bu yüzden, Fırfırlı Kertenkele tarafından yaralanan insanlar, derhal tıbbi yardım almalıdır.

FIRFIRLI KERTENKELE ÖZELLİKLERİ?

Fırfırlı Kertenkele, Avustralya ve Yeni Gine’de yaşayan büyük ve ilginç bir kertenkele türüdür. Boyun bölgesinde bulunan geniş, dışa doğru açılan bir deri kıvrımı vardır. Bu kıvrım, tehlike anında veya av peşinde koşarken açılarak kertenkelenin daha büyük ve tehditkar görünmesini sağlar. Fırfırlı Kertenkele, hepçil bir hayvandır ve böcekler, kemirgenler, örümcekler ve küçük sürüngenlerle beslenir.

Fırfırlı Kertenkele’nin fiziksel özellikleri şöyledir:



• Renk: siyah, kahverengi, sarı

• Cilt tipi: pullar

• En yüksek hız: 30 mil / saat

• Ömür: 10 - 20 yıl

• Ağırlık: 0,5 kg - 1 kg

• Uzunluk: 60 cm - 100 cm