Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti

Olay, 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. tarafından darbedildi.

Dindar, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Görüntülerde, hafif ticari araçta bekleyen Kemal S.'nin, evinin önünde bekleyen Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce inip, önce tokat attığı, daha sonra da defalarca sopayla vurduğu anlaşıldı. Bu anlar, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YAŞLI ADAMI DARBEDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Görüntülerin incelenmesi sonucu harekete geçen jandarma, Dindar'ı darbeden Kemal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.