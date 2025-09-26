Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Normal yöntemle ekmek pişiren fırıncı S.P, ekmek takas ettiği odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı M.B,K'nın iş yerine geldi. S.P, iddiaya göre 7 kasa ekmek bırakıp, 8 kasa ekmek aldı. K güvenlik kamerasından durumu fark etti.

ŞÜPHELİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA ARBEDE

Bunun üzerine K, P'nin kendi fırınlarından henüz ayrılmadan uyarıda bulundu. İki meslektaş arasında tartışma çıktı. P, tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancayla ateş ederek K, sol bacağından yaraladı. K, kanlar içinde yere yığıldı. K'nın fırınında çalışanlar ile P, arasında arbede çıktı. Bu sırada iş yerine yaralanan M.B K'nin babası Mesut K, geldi.

NAMLUYU DOĞRULTUNCA ELİNİ ISIRDI

Oğlunu kanlar içinde gören baba Kalkan, çalışanlarıyla arbede yaşayan P'nin, elindeki tabancanın namlusunu tekrar oğluna doğrulttuğunu fark etti. Mesut K, meslektaşı P'nin eline ısırıp, tabancanın yere düşmesini sağlayarak, oğluna yeniden ateş etmesini önledi. İhbarla adrese gelen polis, arbedeye karışanlara müdahale edip, P, gözaltına aldı. Yaralı M.B.K, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.