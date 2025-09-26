Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Aksaray’da 1 kasa ekmek kavgası kanlı bitti. İddiaya göre 7 kasa bırakıp 8 kasa ekmek aldığı gören fırıncılar arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.P, silahını çekerek M.B, K’yi tabanca ile vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba S.P’nin elindeki silahı almak için ısırarak tabancasını yere düşürdü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Normal yöntemle ekmek pişiren fırıncı S.P, ekmek takas ettiği odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı M.B,K'nın iş yerine geldi. S.P, iddiaya göre 7 kasa ekmek bırakıp, 8 kasa ekmek aldı. K güvenlik kamerasından durumu fark etti.

ŞÜPHELİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA ARBEDE

Bunun üzerine K, P'nin kendi fırınlarından henüz ayrılmadan uyarıda bulundu. İki meslektaş arasında tartışma çıktı. P, tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancayla ateş ederek K, sol bacağından yaraladı. K, kanlar içinde yere yığıldı. K'nın fırınında çalışanlar ile P, arasında arbede çıktı. Bu sırada iş yerine yaralanan M.B K'nin babası Mesut K, geldi.

NAMLUYU DOĞRULTUNCA ELİNİ ISIRDI

Oğlunu kanlar içinde gören baba Kalkan, çalışanlarıyla arbede yaşayan P'nin, elindeki tabancanın namlusunu tekrar oğluna doğrulttuğunu fark etti. Mesut K, meslektaşı P'nin eline ısırıp, tabancanın yere düşmesini sağlayarak, oğluna yeniden ateş etmesini önledi. İhbarla adrese gelen polis, arbedeye karışanlara müdahale edip, P, gözaltına aldı. Yaralı M.B.K, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Fırıncıların ekmek kavgası kanlı bitti! Babanın son hamlesi faciayı önledi

Son Haberler
Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı