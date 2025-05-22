Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi

Fırında tavuk budunun lokantalardaki gibi görünmesini ve lezzetini yakalamak için dikkat etmeniz gereken birkaç temel adım var:

Doğru Marine Etme: Tavuk butlarını fırına vermeden önce mutlaka marine etmek, hem lezzetini artıracak hem de daha sulu kalmasını sağlayacaktır. Yoğurtlu Marine: Şeflerin en sık kullandığı yöntemlerden biri, tavuk butlarını yoğurt, zeytinyağı, domates salçası ve sevdiğiniz baharatlarla (kekik, pul biber, karabiber, sarımsak tozu veya rendelenmiş sarımsak) marine etmektir. Yoğurt, tavuğun etini yumuşatarak kurumayı önler ve nar gibi kızarmasına yardımcı olur.

Şeflerin en sık kullandığı yöntemlerden biri, tavuk butlarını yoğurt, zeytinyağı, domates salçası ve sevdiğiniz baharatlarla (kekik, pul biber, karabiber, sarımsak tozu veya rendelenmiş sarımsak) marine etmektir. Yoğurt, tavuğun etini yumuşatarak kurumayı önler ve nar gibi kızarmasına yardımcı olur. Asit Dokunuşu: Marine sosuna bir miktar limon suyu veya sirke eklemek, tavuğun etini daha da yumuşatır ve lezzeti derinleştirir.

Marine sosuna bir miktar limon suyu veya sirke eklemek, tavuğun etini daha da yumuşatır ve lezzeti derinleştirir. Dinlendirme Süresi: Hazırladığınız sosa buladığınız tavuk butlarını buzdolabında en az 2-3 saat, hatta mümkünse bir gece dinlendirmek, sosun ete iyice işlemesini ve lezzetin yoğunlaşmasını sağlar. Kesikler Atın: Marine etmeden önce tavuk butlarının kalın kısımlarına derin olmayan birkaç çizik atmak, sosun etin içine daha iyi nüfuz etmesine ve tavuğun içinin daha eşit pişmesine yardımcı olur. Yüksek Isıda Başlangıç: Fırını önceden 200-220 dereceye kadar ısıtmak çok önemlidir. Yüksek ısıda başlayan pişirme, tavuğun dış yüzeyinin hızla mühürlenmesini ve o istenen nar gibi kızarmış görüntüyü almasını sağlar.

Pişirme Aşaması ve Son Rötuşlar

Tavuk butlarını fırına verdikten sonra da dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var: