Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına etkisini arttırmaya devam ederken, Bartın, 2 gündür aralıksız yağan sağanak yağış ve fırtınaya teslim olmuş durumda.

BİR BALIKÇI TEKNESİ VE ÜÇ KAYIK PARÇALANARAK BATTI

Bartın'ın Amasra Limanı'nda hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle limandaki bir balıkçı teknesi ve üç kayık parçalanarak battı. Sahil güvenlik ve balıkçılar batan tekne ve kayıkları kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da limana gelerek inceleme yaptı. Bölgede devam eden fırtına şiddetini arttırırken, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin bölgede aldığı tedbirler devam ediyor.