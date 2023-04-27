Fişleri prizden çıkardıktan sonra geri takmadan önce dikkat! '30 Saniye' kuralı nedir

Elektrikli aletleri kapatıp fişini çekmişsek yeniden takmadan önce belli bir süre beklemek gerekiyor. '30 saniye kuralı' adı verilen bu durum ne işe yarar?

Fişleri prizden çıkardıktan sonra geri takmadan önce dikkat! '30 Saniye' kuralı nedir

Bir elektronik cihazı kapatıp yeniden açmak ya da fişini çıkarıp yeniden takmak anlık olarak bazı teknik sorunları çözse de ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açmaktadır.

Fişi çıkardıktan sonra biraz beklemenin büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Önerilen süre 30 saniye olarak tanımlanabiliyor.

30 SANİYE BEKLEMENİN NEDENİ

1908 yılında General Electric tarafından üretilen ekmek kızartma makinelerinin tasarımı, günümüzdeki kızartma makinelerinden oldukça farklıydı. Makinenin açıkta kalan direnç telleri, kızartma esnasında kırmızı renkte parlıyor ve el sürüldüğünde kullanıcının ellerinin yanmasına neden olmaktadır.

Kırmızı rengin normal rengine dönmesini yani makinenin soğumasının beklenmek gerekiyor.

NEDEN GÜNÜMÜZDE HALA TAVSİYE EDİLİYOR

Elektrik devresinin ve kapasitör adı verilen elemanların ne olduğunu bilmek bu soru için önemlidir.

Elektrik devresi aktif ve pasif elemanlardan oluşur. Aktif elemanlar hücreye akım sağlar yani cihaza elektrik verir.

Pasif elemanlar ise hazır bir devreden akan akımı düzenleyen ya da devre üzerinde çalışan elemanlardır. Yani pasif elemanlar kendi akımlarını üretmezler. Kapasitörler, voltajı düzenleyen ve elektrik yüklerini depolayan elemanlardır. Bu elemanlar, cihazların doğru çalışması için gerekli olan elemanların başında gelirler. Kapasitörler, düzensiz voltajlar ya da güç dengesizlikleri nedeniyle cihazların kısa devre yapmasını ya da zarar görmesini önler.

Fişi çektikten sonra 30 saniye beklememizi gerekli kılan şey kapasitörlerdir. Çünkü fişi çektikten sonra bile bu elemanda hala elektrik yükleri kalmış olabilir. Bu durumda fişi yeniden takmak elektrik yüklerinin aniden ve yeniden devreye girmesine neden olabileceği için elektrik çarpmasına ya da cihaza fazla yük binmesine neden olabilir. Bu da anlık olarak kullanıcıya zarar vereceği gibi ürüne de ilerleyen zamanlarda büyük zararlar verebilir.

Tüm bu nedenlerden dolayı fişi çektikten sonra 30 saniye kadar beklemek önemlidir. Bu kısa sürede kapasitörlerdeki tüm elektrik yükleri tamamen boşalır ve fiş yeniden takıldığında cihaz güvenli bir şekilde çalışır.

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