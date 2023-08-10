Fıstığın kilosu 300 TL olunca günlüğü bin TL'ye silahlı nöbetçi diktiler

Antep fıstığının kilosu 300 liraya dayanınca hasat zamanı hırsızlıkların önlenmesi için bahçelerde silahlı bekçiler nöbet tutuyor. Üst üste gelen zamlar sonrası ahlakın bozulması hırsızlık olaylarını tetikledi.

Fıstığın kilosu 300 TL olunca günlüğü bin TL'ye silahlı nöbetçi diktiler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı öncesi arazi sahipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, günlük 1000 TL yevmiye karşılığında fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

d4367f144fd88ba5d6fdc5eabc247f7b.jpg

DHA’da yer alan habere göre, bölgede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığı için hasat dönemi öncesi tedbirler artırıldı. Yeni sezon taze fıstığın kilo fiyatının 150 ile 200 liradan alıcı bulması ile hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 aylık sürede 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, yakalanan hırsızlar ise güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

364549132053aaf18374feb08de2a27e.jpg

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, geçmişte fıstık bekçiliği diye bir mesleğin olmadığını söyledi. Fıstığın değeri ile artan hırsızlık olaylarına karşı böyle bir yöntem geliştirildiğini anlatan Deniz, günlük 1000 TL karşılığında arazilerde bekçilerin görev yaptığını söyledi. Deniz, "Arazilerdeki bekçilerimiz gün boyu nöbet tutuyor. Fıstık bahçelerinde bekçilerimiz yaya veya motosikletleri ile sürekli dolaşarak, hırsızlık olaylarının olmasını engelliyor. Bekçilere günlük 1000 TL yevmiye veriyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna rağmen bekçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Jandarma ekiplerinin de bu konuda hassas davrandığını belirten Deniz, "Fıstığın yoğun olduğu bölgelerde jandarmalar, hırsızlık olaylarına karşı 24 saat teyakkuz halinde oldu. Jandarmanın duyarlılığı sayesinde önemli bir hırsızlık olayı yaşanmadı" diye konuştu.

JANDARMA KOMANDOLARI DA NÖBETTE

Öte yandan, Gazianteplilerin en önemli geçim kaynaklarından birini korumak için Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı da devreye girdi.

ekran-goruntusu-2023-08-10-093357.png

Milliyet gazetesinden Uğur Yıldırım’ın haberine göre, mavi bereli jandarma komandolar, Antep fıstığını korumak için tarlalara indi. Jandarma zırhlı araçlarla fıstık tarlaları arasında 7 gün 24 saat devriye atmaya başladı. “Antep Fıstığı Güvende” sloganıyla sahaya inen komandolar, fıstık bahçelerini ve uygulama noktalarında araçları kontrol ediyor.

Fıstık hırsızlığına son vermek isteyen Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı da bu yıl fıstık tarlaları arasında devriye atmaya başladı. Tam teçhizatlı jandarma komandolar fıstık tarlalarını koruyor. Yapılan uygulamalarda 2 bin 520 şahsı sorgulayan ekipler, 110 fıstık bahçesi kontrol etti ve 14 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler Siyaset
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı Dünya
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı Yaşam
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi Güncel
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar Güncel
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar