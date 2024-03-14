Fitch, seçim sonrası beklentisini açıkladı: Sıkılaşma sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu “B”den “B+”ya, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Erich Arispe Morales, düzenlediği çevrim içi toplantıda, not artışı kararının nedenlerini açıkladı.

Türkiye'nin ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Morales, seçim sonrasında tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini beklediklerini söyledi.

“SIKILAŞMA DAHA İDDİALI OLDU”

Morales, politika değişikliğinin, Türkiye'nin kredi notunun 'B' olarak teyit edildiği eylül ayında beklediklerinden daha fazla parasal sıkılaşma sağladığını dile getirdi.

Morales, şu şekilde konuştu:

"Bu dönemde, seçimlerin yakınlığı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) manevra alanının kısıtlanacağını düşünerek faizin yüzde 35 seviyesinde kalacağını düşünmüştük. Ancak açıkça yanıldığımız kanıtlandı ve TCMB yılın başında yüzde 45 faiz oranına ulaşan bir sıkılaşmayla daha iddialı oldu ve ekonomideki genel kredi koşulları sıkılaştı."

Ancak Morales, enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğinin de altını çizdi.

“İLK HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK”

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü, Türkiye'de enflasyonun kısa vadede önemli bir politika zorluğu olmaya devam edeceğini düşündüklerini aktardı.

Politika değişimiyle kur korumalı mevduatların büyüklüğünün önemli ölçüde azaldığını anımsatan Morales, "Politikanın enflasyonda sürdürülebilir düşüş sağlanmasıyla tutarlı olmaya devam etmesi, cari açıkta daralma ve bazı portföy girişleriyle, uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürmesini bekliyoruz" dedi.

Arispe Morales, bu yıl cari açığın 37,5 milyar dolar seviyesinden 31 milyar dolara, 2025'te ise 28 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi.