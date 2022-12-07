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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı yapıldı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 04:34
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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı yapıldı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı yapıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, Komite’de daha önce değerlendirildiği üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı.

Nebati, "Ayrıca, ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamalarının sürdürülmesinin önemini vurguladık" sözlerini kullandı.

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