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Pele'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme. Flaş açıklama yapıldı

Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyuruldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:05
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Flaş açıklama yapıldı. Pele'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Pele'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme. Flaş açıklama yapıldı
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Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pele'nin kızı Kely Nascimento ise bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini kaydederek doktorlarla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın daha iyi olacağına karar verdiklerini ifade etti.

Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

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