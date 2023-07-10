Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 7 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, bugünden itibaren ilaç KDV oranını yüzde 10’a çıkaran düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"EK KÜLFET GETİRECEK"

“İlaç ertelenemeyen, yerine ikame edilecek hiçbir ürün bulunmayan insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devletimize ekstra bir finans yükü, hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artış nedeniyle ek külfet getirecek. Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak."

"FİYATLAR BİR KEZ DAHA ARTTI"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Nurten Saydan "Gelişmiş ülkeler bu durumun farkına varmış ve devletlerin geri ödeme sistemindeki ilaç gibi yaşamsal ürünlerin vergileri (yani KDV) sıfır veya 1 (bir) olarak uygulanıyor. Yani Devletler geri ödeme kurumlarının ilaç tedavilerindeki vergi yükünü hafifletiyor. Temel gıda ürünlerinde belirlenen yüzde 1 (birlik) KDV oranı, yaşamamız için en temel ihtiyaç olan ilaç için de kabul edilmelidir ve asla değiştirilmemeli. 10 Temmuz’dan itibaren KDV oranında değişiklik yapılan 14.900 çeşit ilacın fiyatları bir kez daha artacak. Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz" dedi.