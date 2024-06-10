Flaş flaş… ABD’li casusu MİT yakaladı. Türkiye’de ikamet izni verilmiş

Doğu ve Güneydoğu bölgelerine ilişkin bilgileri ABD'ye servis eden ve PKK yanlılarıyla irtibatlı olduğu yönünde hakkında MİT raporu çıkarılan ABD vatandaşı Türkiye'den sınır dışı edildi. Amerika Birleşik Devleti vatandaşı J.R.H’nin Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptığı başvurunun da dayanaktan yoksun bulunarak kabul edilmediği öğrenildi.

16 Şubat 2009-2 Şubat 2010 tarihleri arasında Türkiye’de özel bir yabancı dil kursunda çalışmak için ikamet izni alan J.R.H. daha sonra işinden ayrılarak 31 Mart 2009 tarihinden itibaren ikamet iznini turistik oturuma çevirdi.

J.R.H’nin Türkiye'ye son giriş yaptığı 2 Haziran 2010 tarihinden sınır dışı edildiği ve daha sonra 20 Ağustos 2010 tarihine kadar kendisini serbest gazeteci olarak tanıttığı ortaya çıktı.

HAKKINDAKİ MİT RAPORU

Aydınlık gazetesinden Olcay Kabaktepe haberine göre, İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, J.R.H.'nin yurda giriş amacı ile sonraki faaliyetlerini değerlendirdikten sonra Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığından alınan 16 Temmuz 2010 tarihli yazıya atıfta bulundu. MİT raporunda J.R.H. ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de KONGRA-GEL (PKK) yanlısı şahıslar ile irtibatının bulunduğu, KCK/TY'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, Terörle Mücadele Kanunu, Demokratik Özerklik Projesi, AK Parti'nin Kürtlere yönelik politikaları hususlarında bilgi derlemeye çalıştığı, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde yazdığı bazı makalelerin Kürdistan Yurtseverler Birliğine ait PUK Medya, KURDNET gibi internet siteleri ile Inter Pres Service-IPS'nde yayımlandığı, çeşitli amaçlarla Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki illere gelen yabancı uyruklu şahıslara rehberlik yaptığı, KCK/TY'ne yönelik operasyonlar sonrasında hazırlanan KCK iddianamesinde, İHD Başkan Yardımcısı ile irtibatlı olduğu, şahsın bir süredir bölge illeri hakkında bilgi toplayarak, bilgileri Amerika'da bulunan bir kısım makamlara servis ettiğinin anlaşıldığı..."

İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN

Ankara 2. İdare Mahkemesi kararına karşı yaptığı temyiz talebi reddedilen J.R.H. AYM’ye başvurdu. Diğer yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da J.R.H. hakkında, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek veya isteyerek yardım etmek suretiyle terör örgütüne üye olma suçundan kamu davası açıldı. Bireysel başvuru incelemesini yapan AYM Birinci Bölümü ise J.R.H.'nin kimliğinin gizli tutulması talebinin kabulüne, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.