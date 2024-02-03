Flaş... Flaş... Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya dönüş yolculuğu ertelendi. Gezeravcı’nın dönüşünün en erken pazartesi günü gerçekleşeceği açıklandı.

Space X’in yaptığı açıklamada Gezeravcı’nın da aralarında olduğu 3 kişinin Dragon kapsülü ile gerçekeleşecek yolculuğunun olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Space X, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yolculuğun Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları ile ertelendiğini ve hava durumunun takip edildiğini bildirdi.

GEZERAVCI’NIN DÜNYA’YA DÖNÜŞÜ NASIL OLACAK

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne binecek..

Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak. Dünya’ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.