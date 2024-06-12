Flaş Flaş… Ayşe Ateş Erdoğan’ın verdiği Sinan Ateş talimatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Ayşe Ateş, basına yaptığı açıklamada, "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Ayşe Ateş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı.

Görüşme sırasında Erdoğan'a içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in "Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar" isimli kitabını hediye ettiğini belirten Ateş, Sinan Ateş ve kendisi hakkında ortaya atılan FETÖ’cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilerek kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını talep ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talepler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konuyla ilgilenilmesi ve işlem yapılması talimatı verdiğini belirtti.

"MÜCADELE DEVAM EDİYOR" VURGUSU

Görüşme sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Ateş, kendisine ve kızlarına yönelik yaşanan olumsuzluklara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. "Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!" diyenlerin kazanacağını belirterek, mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar taşıyor" dedi.

"KIZIM İLK DEFA ODASINDA TEK BAŞINA UYUMAK İSTEDİ"

Ateş, şöyle devam etti: "Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek, sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi."

Ayşe Ateş, mücadelenin ne ortasında ne de sonunda olduklarını, mücadelenin yeni başladığını ve daha gür bir sesle "Adalet! Adalet!" diye haykıracaklarını söyledi.

Hukuktan üstün olduğunu, yargıyı etki altına alabileceğini ve işlediği cinayeti karartabileceğini düşünen herkese hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedireceklerini ve bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceklerini ifade etti.