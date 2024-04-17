Flaş… Flaş… Bakan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Kaynak: DHA
Flaş… Flaş… Bakan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gündemimizde yok” açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilere ara zam yapılmayacağını açıkladı. Asgari ücretlilere ara zam yapılacağına dair iddialara, Bakan Işıkhan son noktayı koydu. Işıkhan, “Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gündemimizde yok” ifadelerini kaydederken kendisine yöneltilen soru üzerine, emekliler hakkında da konuştu.

Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kaydetti.

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