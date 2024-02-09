Flaş… Flaş… Bakanlıktan ‘kayıp çocuklar’ açıklaması

Bakanlık, bu paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı. Paylaşımda bahsi geçen çocuklarla ilgili iddiaların doğruyu yansıtmadığı, çocukların devletin koruması altında olduğu ve kayıp olmadıkları belirtildi. Açıklamada, aile üyeleri hakkında yapılan klinik değerlendirme sonucunda, çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verilmesine mahkeme tarafından karar verildiği belirtildi.

Bu kararın, çocukların en iyi çıkarlarını gözeterek alındığı ve onların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin açığa çıkması, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, güvenlik nedeniyle gizlilik kararı olan çocuklarımızla ilgili toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanıltıcı bilgilerle hedef alan ve çocuklarımızı kullanarak onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz.”