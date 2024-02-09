Flaş… Flaş… Bakanlıktan ‘kayıp çocuklar’ açıklaması

Kaynak: AA
Flaş… Flaş… Bakanlıktan ‘kayıp çocuklar’ açıklaması
Flaş… Flaş… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabında “Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır” başlıklı paylaşımın doğru olmadığını ve çocukların zaten devletin koruması altında olduğunu duyurdu.

Bakanlık, bu paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı. Paylaşımda bahsi geçen çocuklarla ilgili iddiaların doğruyu yansıtmadığı, çocukların devletin koruması altında olduğu ve kayıp olmadıkları belirtildi. Açıklamada, aile üyeleri hakkında yapılan klinik değerlendirme sonucunda, çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verilmesine mahkeme tarafından karar verildiği belirtildi.

Bu kararın, çocukların en iyi çıkarlarını gözeterek alındığı ve onların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin açığa çıkması, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, güvenlik nedeniyle gizlilik kararı olan çocuklarımızla ilgili toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanıltıcı bilgilerle hedef alan ve çocuklarımızı kullanarak onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz.”

Son Haberler
Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırır. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırır. İşte şifa deposu ot
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gökhan Zan’dan kendisini hedef alan Lütfü Savaş’a: Müteahhitlerinizi AK-lamadınız mı? Gündem
Gökhan Zan’dan kendisini hedef alan Lütfü Savaş’a: Müteahhitlerinizi AK-lamadınız mı?
İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular Gündem
İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular
Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı Spor
Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı
HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı Gündem
HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir? Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?