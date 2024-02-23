Flaş... Flaş... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'ne inceleme başlatıldı

Kaynak: T24
Flaş... Flaş... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'ne inceleme başlatıldı
Yeniden yapılandırma kararına tepki gösterenlerin okula girişini engelleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından fakültelerin yeniden yapılandırılma kararı alınırken bu karara öğrenciler ve akademisyenler tepki gösterdi.

Fakültelerin ayrılmasına karşı hem basın açıklaması yapıldı hem de forum düzenlenirken bu protesto ve açıklamalara katılan 10 öğrencinin okula girişi engellendi. Öğrencilerin kartları iptal edildi. Okul yönetimi tarafından ise bu engellemeye dair bir açıklama yapılmadı. Bu adımın ardından avukatlar aracılığıyla öğrenciler suç duyurusunda bulundu.

REKTÖR HAKKINDA İNCELEME KARARI ALINDI

Yürütülen soruşturma Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gitti. YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.

Üç yıldır süren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sonucu, rektörlüğün yaptırımları ilk kez öğrencilerin itirazı üzerine YÖK tarafından incelenecek.

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